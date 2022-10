Verkehr in Straelen : Umbau der Annastraße in Straelen ist abgeschlossen

Straelen Durch einen verkehrsberuhigten Bereich mit Tempo 30 wird laut Stadt die Infrastruktur für Fahrradfahrer verbessert. Er soll am Verkehrsknotenpunkt Johann-Giesberts-Platz für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sorgen.

Vor etwas mehr als einem Jahr, am Am 6. September 2021 begann die Firma Quick aus Kevelaer mit der Umstrukturierung der Straße. Die Maßnahme wurde in drei Abschnitte eingeteilt und sollte circa ein Jahr dauern. Ziel war es, die Annastraße an das bestehende Verkehrskonzept der Wallstraßen anzupassen. Durch einen verkehrsberuhigten Bereich mit Tempo 30 wird laut Stadt die Infrastruktur für Fahrradfahrer verbessert und soll besonders an dem Verkehrsknotenpunkt Johann-Giesberts-Platz für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sorgen. Im Zuge der Modernisierung wurde die Annastraße auch mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgerüstet.