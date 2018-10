Anna Madgalena Bössen gastierte im Forum Straelen.

Straelen Gibt es eine Alternative zu unserem hektisch gelebten Leben, und haben Träume und Utopien eine Chance, dieses Leben anders zu gestalten? Anna Magdalena Bössen geht zusammen mit ihrem Bühnenpartner Florian Mirow auf die Suche und bringt Erstaunliches ans Licht und zu Gehör.

Die „Bar jeder Entscheidungen“ ist eröffnet, die einen Blick vom Mond auf die Erde erlaubt. Florian Miro versucht, als Start-up-Unternehmer, das Straelener Publikum mit auf einen Weltraumflug ohne Rückfahrt zu nehmen, denn die „Welt ist am Ende. Die Zukunft liegt im All. Keiner hat eine zweite Welt“. Das Lied „The final countdown“ zu Beginn klingt dazu beinahe gnadenlos.

Diplom-Rezitatorin Anna Magdalena Bössen ist hingegen bodenständig. Denn die deutschen Kulturwurzeln bieten kreatives Potential mit ungenutztem Wissen. „Dichter dran – eine Zukunft ohne Goethe ist denkbar, aber nicht schillernd“, erklärt Bössen. Sie will nicht weiter weg, sondern „Dichter dran“. Aufgeben ist nämlich nicht ihr Ding, denn auch schon zu früheren Zeiten hat es Antworten auf existenzielle Fragen gegeben. Sie hat daher an die Bar eine Expertenrunde aus dem Land der Dichter und Denker eingeladen wie Goethe, Schiller Kästner, Droste-Hülshoff, Domin und Kaléko.

Die Runde der Vordenker, Freigeister und Romantiker wird mit ihrem Idealismus und positivem Gedankentum lebendig. Mit Goethe ist sie sogar per „Du“ und schlürft des öfteren mit ihm einen Caipirinha am Tresen. Die Weltanschauung seiner vor über 200 Jahren entstandenen „Orphischen Worte“, die sie dem Publikum mühelos ins Jetzt transportiert, ist für sie heute noch gültig und die Richtschnur. Mit diesen „Pappkameraden“ beginnen sie und Miro einen humorvoll-leidenschaftlichen, provokativ-poetischen Dialog über die grassierende globale Verzagtheit gepaart mit einer latenten Untergangsstimmung.

Poetischer Rat ist also dringend nötig und erlaubt manch spannenden Blickwinkel, beispielsweise den die Natur auf die Menschen hat. „Die Natur braucht uns nicht, wir aber die Natur“, so Bössens Quintessenz, die sie sich in Deutschland erradelte und in einem Buch veröffentlichte. Pappkamerad und Experte Joachim Ringelnatz lieferte dazu den Witz des Universums, bei dem sich zwei Planeten treffen. „Ich habe homo sapiens.“ Der andere Planet entgegnet: „Das geht vorüber.“ Bössen fragt nach: „Sind wir ein Virus?“ Belege findet sie im Klimawandel, im Artensterben. Umdenken ist nötig, denn mit Permakultur lassen sich zehn Milliarden Menschen umweltfreundlich ernähren. Industrielle Landwirtschaft brauche es da gar nicht, denn „der Planet reagiert, wenn wir der Virus sind“, so Bössen.