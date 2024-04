Kulturprogramm in Kevelaer „Anna Karenina“ – ein Puppenspiel für Erwachsene

Mit der Aufführung „Anna Karenina“ findet am Freitag, 19. April, das letzte „Puppenspiel 18+“ des Kulturprogramms 2023/24 in der Öffentlichen Begegnungsstätte statt. Die Souvenirverkäuferin Mascha arbeitet in einem kleinen Kiosk auf einem großen Bahnhof in Moskau. Hier verkauft sie Piroggen, Sonnenblumenkerne, Stockfisch, Getränke und was man sonst so für die Reise braucht. Neu ist eine Kollektion von Souvenirpüppchen, die Romanfiguren von Lew Tolstoi darstellen, produziert von einer berühmten Wodkabrennerei, die den großen Dichter zu seinem 100. Todestag auf besondere Art und Weise ehren wollte.