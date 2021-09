Kulturring Straelen : Anna Deppenbusch zu Gast in Straelen

Straelen Die Hamburger Liedermacherin schlägt am Flügel die Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Es geht um Optimierungswahn und Digitalisierung.

Inspiriert durch ihren 100 Jahre alten Geschichtenerzähler-Flügel „Frau Rachals“ schlägt die Tastenlyrikerin auf „Echtzeit“ die Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Sie setzt sich mit Themen wie dem Optimierungswahn, der Digitalisierung, aber auch den „flüchtigen Zwischenmenschlichkeiten“ auseinander. Nicht nur auf ihrem Album, sondern auch in ihrem monatlichen E-Mail-Newsletter und der eigenen Kolumne „Die Welt der Anna Depenbusch“ wirft sie einen zärtlichen und zugleich humorvollen Blick auf die Menschheit mit all ihren Eigenheiten. „Eine Frau, ein Klavier und sonst nichts. Purer Genuss.“ So wie der Generalanzeiger Bonn den minimalistischen und doch so wirkungsvollen Einsatz dieser beiden Elemente schätzt, fokussiert sich auch das aktuelle Album auf Klavierklänge, Sprache und Gesang. Hierbei hat sich die Künstlerin für eine einzigartige Aufnahmetechnik entschieden: den analogen Vinyl-Direktmitschnitt. Eine Echtzeit-Aufnahme also, in welcher das Album am Stück, ohne Schnitt und ohne Pause, live eingespielt wurde.