Schul- und Weiterbildung : Anmeldungen für das Berufskolleg sind nur online möglich

Geldern In Geldern kann vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife jeder allgemeinbildende Bildungsabschluss erworben werden.

Die Anmeldung für die Zweijährige Berufsfachschule ist in den Schwerpunkten Metalltechnik und Elektrotechnik möglich. Webseitenprogrammierung oder auch objektorientierte Programmierung, der Aufbau und die Vernetzung von IT-Systemen sind Schwerpunkte des Faches Elektrotechnik. Im Bereich Metalltechnik hingegen sind die CNC-Programmierung und modernste Automatisierungstechnik Beispiele für Unterrichtsinhalte. Beim Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung kann die Anmeldung an der Zweijährigen Berufsfachschule (Höhere Handelsschule) erfolgen. Ideal als Vorbereitung für junge Menschen, die einen kaufmännischen Ausbildungsberuf anstreben. Gelernt werden kann dabei mit individuellem Profil in der Europaklasse, mit Schwerpunkt Informationswirtschaft oder im Ganztag in der Klasse 11.

Wer nach dem Hauptschulabschluss (Klasse 9) oder nach Klasse 10 den Abschluss verbessern und berufliche Kenntnisse in Wirtschaft und Verwaltung, Technik oder Ernährungs- und Versorgungsmanagement erwerben will, kann das an der Berufsfachschule machen. Entweder kann man nach dem Hauptschulabschluss (Klasse 9) in einem Jahr zum Hauptschulabschluss nach Klasse 10 in der Berufsfachschule I in Wirtschaft, Technik oder Ernährungs- und Versorgungsmanagement kommen. Oder mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und in einem Jahr den mittleren Schulabschluss in der Berufsfachschule II erwerben.