Termine fürs Schuljahr 2023/24 Anmeldung an weiterführenden Schulen in Geldern

In Kürze kann man sich an den weiterführenden Schulen in Geldern für das kommende Schuljahr anmelden. Die Stadtverwaltung gibt einen Überblick über die einzelnen Termine.



Liebfrauenschule (Mädchen-Realschule), Weseler Straße, 17, Telefon 02831 97610200, liebfrauen-rs@bistum-muenster.de; Anmeldetermine Montag, 23. Januar, und Dienstag, 24. Januar; vormittags von 9 bis 12 Uhr, nachmittags am Montag von 14 bis 18 Uhr und am Dienstag von 14 bis 17 Uhr. Terminreservierungen sind telefonisch oder per E-Mail möglich.