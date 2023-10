Das gilt im Kreis Kleve Jetzt anmelden für die Kitas und die Kindertagespflege

Für die Kita-Anmeldung gilt, dass auch weiterhin zusätzlich die persönliche Anmeldung in den Wunscheinrichtungen unbedingt erforderlich ist. Dort werden die Eltern gebeten, vorab telefonisch Termine mit den Kindertageseinrichtungen abzusprechen. Die Kindertageseinrichtungen entscheiden auch künftig selbst über die Aufnahme der angemeldeten Kinder. Für die Kindertagespflege erfolgt die Vermittlung einer qualifizierten Kindertagespflegeperson über die Fachberatung Kindertagespflege der Abteilung Jugend und Familie der Kreisverwaltung, die sich nach der Erfassung der Bedarfsmeldung über TPF-Online mit den Eltern in Verbindung setzt. Die Abteilung Jugend und Familie der Kreisverwaltung wird den Eltern den Eingang der über Kita-Online erfassten Bedarfsanzeige per E-Mail bestätigen und außerdem gleichzeitig mit der Elternbeitragssatzung des Kreises Kleve über die örtlichen Kostenbeiträge in den Einrichtungen informieren.