Noch Anmeldungen bis zum 24. Juni möglich : Anmelden für die Fahrt von Kerken nach Rom

Kerken Vom 7. bis 14. Oktober ist die Ewige Stadt das Ziel. Albert Lüken verbindet damit etwas Besonderes: die Feier seines zehnjährigen Priesterseins. Möglichst viele möchte er bei dieser Fahrt dabeihaben.

Im kommenden Jahr geht es nach Rom . Mitfahren kann und sollen die ganze Gemeinde St. Dionysius Kerken und alle, die sich mit ihr verbunden fühlen. Pfarrer Albert Lüken ist das ein Herzensanliegen, denn am Tag seines zehnjährigen Priesterjubiläums soll in der Ewigen Stadt ein feierlicher Gottesdienst stattfinden. Dort ist er damals auch zum Priester geweiht worden.

Der Gottesdienst soll mit möglichst vielen Menschen aus der Kerkener Kirchengemeinde gefeiert werden, mit den Kommunionskindern, den Messdienern und Jugendlichen, Brautleuten in Kleid und Anzug, den Schützen in Uniform, den Chören und Musikvereinen, der Landjugend, den kfds und mit weiteren Gruppen und Verbänden mit Bannern und Fahnen. „Die ganze Gemeinde kann sich auf den Weg machen, und wir ziehen zum gemeinsamen Gottesdienst in den Petersdom ein“, so die Vorstellung des Geistlichen.