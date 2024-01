Termin ist im März Anmelden für die Hobby-Börse in Nieukerk

Nun soll es wieder so weit sein. Der Termin ist vor Ostern auf Sonntag, 17. März, festgelegt. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr, Ende um 17 Uhr. Die Planungen zur 11. Ausstellung dieser Art sind in vollem Gange, Anmeldungen werden bis Sonntag, 10. März, entgegengenommen. Es wird eine Anmeldegebühr von 20 Euro erhoben. Ausstellungsflächen werden mit Sitzgelegenheiten zur freien Verfügung gestellt. Außerdem werden Wände angeboten, so dass die Möglichkeit besteht, Gegenstände aufzuhängen. „Wir hoffen, wie bei vorherigen Veranstaltungen auf eine Vielfalt schöner Produkte, welche durch die Aussteller angedient werden“, so die Organisatoren. Alle Nieukerker und auch auswärtige Hobbyisten sollen sich gerne melden. Das Ziel ist, ein breites Spektrum handwerklicher Tätigkeiten auszustellen. Schön wäre, wenn die handwerkliche oder künstlerische Geschicklichkeit am Stand für das Publikum demonstriert wird.