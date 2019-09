Kapellen : Anmelden für die Führung durch den Bauerngarten in St. Bernardin

Um alte Gemüsesorten geht es bei der Veranstaltung des Nabu in St. Bernadin Kapellen. Foto: bimo

Kapellen Zu einem Rundgang durch den Schaubauerngarten in St. Bernadin wird eingeladen. Dabei ist das Hauptaugenmerk auf alte Gemüsesorten gerichtet. Am Samstag, 7. September, stellt Sabine Kotzan vom NABU so manchen Schatz aus den Gärten der Urgroßeltern vor.

Mancher wird sich vielleicht noch an das ein oder andere Gemüse erinnern, was bei Großmuttern auf den Tisch kam aber heute kaum noch zu finden ist.

Dazu gibt es jede Menge Tipps zu Anbau und Bezugsquellen alter regionaler Gemüsesorten, die gut im eigenen Garten gedeihen. Denn alte Gemüsesorten erfreuen sich wieder einer wachsenden Beliebtheit. Nach dem spannenden Rundgang wird ein leckeres Menü zubereitet und in gemütlicher Runde im Kaminzimmer verspeist. So werden die alten Gemüsesorten nicht nur angesehen, sondern ansprechend verarbeitet und gekostet. Der Tag bietet ein Rundum-Programm.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro pro Person inklusive Lebensmittelumlage. Die Veranstaltung in St. Bernadin Kapellen findet von 14 bis 18 Uhr statt, Treffpunkt ist der neue Haupteingang der Caritas Wohnanlage St. Bernardin, St.-Bernardin-Straße 65, in Sonsbeck-Hamb am Ortsrand von Geldern-Kapellen.

Die rechtzeitige Anmeldung ist beim NABU Kreisverband Kleve, Telefon 0157 78315389 oder per E-Mail an Leader@nabu-kleve.de möglich.