Angebot für Schulkinder : Anmelden für die Gelderner Ferienspiele im August

Da können junge Baumeister zeigen, was sie können: Das Hüttendorf gehört traditionell zum Programm der Gelderner Ferienspiele. Foto: Stadt

GELDERN (RP) Die Gelderner Ferienspiele starten am 5. August. Wer in diesem Jahr dabei sein möchte, kann sich ab Montag, 6. Mai, beim Jugendzentrum Checkpoint an der Kapuzinerstraße 34 anmelden. Der Verkauf beginnt um 8 Uhr.

An dem Konzept, die Ferienspiele wochenweise buchen zu können, hält die Stadt Geldern fest. Für den Aktionszeitraum vom 5. bis zum 23. August können Eltern und Erziehungsberechtigte entscheiden, in welchen Wochen ihr Kind an den Ferienspielen teilnehmen möchte.

Das Angebot richtet sich an Schulkinder im Alter von sechs bis einschließlich zwölf Jahren. Sie unternehmen montags bis freitags in der Zeit von 9.15 bis 17 Uhr Tagesausflüge zu attraktiven Zielen am Niederrhein. Dazu gibt es kreative, sportliche, musikalische und handwerkliche Angebote mit echtem Lagerleben in Pont.

Helmut Holla, Dezernent für Jugend, Schule und Sport in Geldern: „Wir möchten den Familien eine individuellere Möglichkeit der Betreuung während der Sommerferien bieten. Vielleicht benötigt man nur zwei Wochen Betreuung oder das Kind möchte nur eine Woche teilnehmen. All dies machen wir möglich“.

Die Preise: 25 Euro für eine Woche, 45 Euro für zwei Wochen und 60 Euro für drei Wochen. Bustransfers und Verpflegung sind im Preis bereits enthalten. Auf Ausnahmen weist Monika Gottschlich vom Amt für Jugend, Schule und Sport hin: „Familien, die Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Hartz IV) beziehen sowie Kinder mit Behinderung zahlen bei uns acht Euro für eine Woche beziehungsweise 16 Euro für zwei und 24 Euro für drei Wochen. Ab dem dritten Kind einer Familie erheben wir keine Teilnahmegebühren.“

Maximal 150 Gelderner Schulkinder können pro Woche an den Ferienspielen teilnehmen. Wer dabei sein möchte, füllt den Anmeldebogen bereits vor der Anmeldung im Jugendzentrum aus. Er ist zu finden auf www.geldern.de mit dem Schnellzugriff „Dienstleistungen“ unter „Ferienspiele“.