Noch bis Ende Januar möglich Anmelden für die Ferienfreizeit

Die in den Pfarrbüros der Pfarrei ausliegenden sowie unter www.pfarrei-kerken.de erhältlichen Anmeldungen können bis zu diesem Termin in den Pfarrbüros abgegeben werden. Eine Online-Anmeldung ist ebenfalls möglich. Bis zu 45 Kinder zwischen acht und 13 Jahren (Ausnahmen möglich) aus Kerken und Umgebung können vom 1. bis 14. Juli (zweite und dritte Ferienwoche) dabei sein, wenn es zum Schullandheim Solingen ins kleine Städtchen Westerburg im Westerwald geht. Auch dem Team bekannte Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren können noch mitfahren. Erfahrene Betreuerinnen und Betreuer aus Kerken werden sich um die Kinder kümmern, ein Programm, Erholung, viel Spaß und zwei Wochen Urlaub ohne Eltern bieten. Für hervorragendes Essen soll wieder das Team vom Schullandheim sorgen. Das Haus bietet mit sechs Kickertischen, zwei Tischtennisplatten drinnen, zwei Platten draußen, einem großen Fußballplatz und einem Spielplatz mit Seilbahn reichlich Möglichkeiten, um sich so richtig auszutoben. Dazu gibt es ein Programm mit vielen Spielen und eigenen Shows und natürlich viele Ausflüge in die direkte Umgebung zum Beispiel nach Limburg oder Bad Marienberg.