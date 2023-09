Angebot in den Herbstferien Anmelden für den Skate-Workshop in Sevelen

In dem zweitägigen Workshop lernen sie neben den fachlichen Basics auch technische Grundlagen des Skateboardfahrens, wie zum Beispiel die Fußstellung, das Lenken, Beschleunigen und Bremsen. Treffpunkt ist an beiden Tagen um 10 Uhr am Skatepark „Funbox“ in Sevelen am Koetherdyck. Der Workshop geht jeweils bis 16 Uhr und beinhaltet eine gemeinsame Mittagspause samt Verpflegung. Anmeldungen sind noch bis zum 26. September in der Jugendbegegnungsstätte Issum per E-Mail: kontakt@jugendheim-issum.de oder telefonisch unter 02835 4109 möglich.