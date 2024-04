Speisen in Weiß Anmelden für das White Table Dinner in Aldekerk

Am Samstag, 22. Juni, werden die Tische in Aldekerk aufs Neue weiß gedeckt! Platzreservierungen für das White Table Dinner können vom 1. per 15. Mai per E-Mail erfolgen. Wie auch im vergangenen Jahr werden nur 500 Plätze vergeben, denn das Aldekerker White Table Dinner soll keine Massenveranstaltung, sondern etwas Besonderes sein, nach dem Motto: „Wir bleiben klein, aber fein.“ Die Stammgäste wissen das seit langem: Es ist schon eine besondere Atmosphäre, wenn sich nach und nach die Gruppen einfinden, mit Leiterwagen und Lastenfahrrad ihre Deko und die Köstlichkeiten zum gebuchten Platz transportieren und ihre Tische festlich herausputzen. Wenn dann alle in weißer Kleidung mit Familie und Freunden, Nachbarn, Kegelbrüdern und -schwestern oder eben mit den zufälligen Tischnachbarn speisen und trinken, aufstehen, herumgehen und mal hier, mal da „en betsche fertele“. Wenn sich alte Bekannte wiedertreffen und neue Leute kennenlernen, kurz gesagt: wenn alle eben das besondere Gemeinschaftserlebnis beim Aldekerker White Table Dinner genießen!