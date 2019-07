Bürger sollen bei Anliegerbeiträgen entlastet werden : Gelderländer Bürgermeister begrüßen Pläne der Landesregierung

Gelderland Grundstückseigentümer sollen künftig bei Straßenausbaubeiträgen entlastet werden. Die Landesregierung hat dazu kürzlich ein Förderprogramm vorgestellt. Die Bürgermeister aus dem Gelderland begrüßen den Schritt.

Soweit wie die Bundesländer Baden-Württemberg oder Bayern ist NRW noch nicht. Denn im Süden der Republik sind sie bereits abgeschafft: die Straßenausbaubeiträge. Doch zumindest hat die NRW-Landesregierung kürzlich schon einmal ein Förderprogramm vorgestellt, mit dem Grundstückseigentümer bei Straßenbaumaßnahmen in Zukunft entlastet werden sollen. Damit einhergehen würden zwar Mindereinnahmen für die Kommunen, die die Beiträge erheben. Das Geld, das ihnen künftig fehlen würde, soll aber vom Land kompensiert werden. 65 Millionen Euro möchte die Landesregierung im Haushalt für das Förderprogramm bereitstellen. Beantragen können sollen Kommunen die Förderung nur für beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen, die nach dem 1. Januar 2018 begonnen wurden. Als Beginn der Maßnahmen soll der Beschluss des Rates gelten. Ob die Städte und Gemeinden an der Förderung teilnehmen, wird ihnen vom Land freigestellt. Denn wer die Förderleistungen beantragt, geht gleichzeitg Verpflichtungen ein.

Bei den Bürgermeistern aus dem Gelderland stoßen die Pläne der Landesregierung jedenfalls auf offene Ohren. „Wenn die Pläne der Landesregierung beschlossen werden, würden wir dem Rat als Verwaltung empfehlen, die Förderung zu beantragen und unsere bisherige Satzung anzupassen“, sagt Straelens Bürgermeister Heinz-Josef Linßen. Entscheidend sei letztlich, dass durch die Neuregelung am Ende kein Nachteil für die Kommunen entsteht.

Einen Schritt weiter ist bereits die Gemeinde Kerken. „Wir haben die Ankündigungen der Landesregierung zum Anlass genommen, unsere bisherige Satzung von einem Fachanwalt noch einmal überprüfen zu lassen“, sagt Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking. Konkret überprüft werden soll, ob die bisherigen Regelungen in Kerken mit dem geplanten Förderprogramm der Landesregierung in Einklang gebracht werden können. „Bei der Höhe der Kosten sind wir Kerken aber ohnehin schon auf einem sehr niedrigen Niveau“, sagt Möcking. Grundsätzlich steht Kerkens Bürgermeister den Plänen aber offen gegenüber. „Denn einige der bisherigen Regelungen sind in meinen Augen nicht zeitgemäß und vor allem auch nicht verhältnismäßig.“ Zum Beispiel, dass Eigentümer von Eckgrundstücken doppelt zur Kasse gebeten werden können. Auch diese Regelung soll künftig abgeschafft werden.