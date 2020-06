Bürgermonitor in Aldekerk : Gemeinde Kerken kontrolliert die Autofahrer am Kempener Dyk

Aldekerk Bis Ende Juni will die Verwaltung Daten sammeln. Dann geht es um mögliche Absperr- oder Sicherungsmaßnahmen gegen den unerlaubten Durchgangsverkehr.

Eine verträumte, ruhige Anliegerstraße ist der Kempener Dyk in Aldekerk. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Doch das tut es längst nicht immer. Immer wieder kommen Autofahrer da durch, die dort nichts verloren haben. Sie verursachen Dreck, haben manchmal einen Affenzahn drauf und gefährden so die Anwohner, darunter junge Familien mit Kindern. Mit dem Wunsch nach einer wirksamen Absperrung wandten sich einige Nachbarn an die Gelderner Redaktion der Rheinischen Post.

An Beschilderung fehlt es nicht. Ab der Einmündung zum Kuhdyk ist der Kempener Dyk als Sackgasse ausgewiesen. In der zweiten Hälfte zur Kempener Landstraße hin wird aus der schmalen, asphaltierten Straße ein noch schmalerer unbefestigter Wirtschaftsweg, der nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben ist. Regeln, an die sich aber eben längst nicht alle halten. Weshalb die Anlieger am liebsten Absperrpfosten sähen. Die Gemeinde Kerken nimmt sich jetzt dieses unerlaubten Durchgangsverkehrs an. „Bis Ende Juni sammeln wir durch Kontrollen Daten“, sagt Bürgermeister Dirk Möcking. Und zwar zu wechselnden Zeiten, um einen Überblick zu bekommen. Wenn das Ergebnis vorliegt, will man weitere Überlegungen anstellen.