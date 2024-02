Termin am Tulpensonntag Alles Wichtige zum Karnevalszug in Nieukerk

Am Sonntag, 11. Februar, findet der Karnevalszug in Nieukerk statt. Pünktlich um 14.11 Uhr setzt sich der Zug am Aufstellplatz Kenger Weg in Bewegung. Der Zugweg: Kenger Weg/Max-Plank-Straße, Industriestraße, Sevelener Straße, Webermarkt, Michael-Buyx-Straße, Eyller Straße, Schulstraße, Krefelder Straße, Friedensstraße, Mittelstraße, Elisabeth Straße, Krefelder Straße, Lappstraße, Dennemarkstraße, Webermarkt, Krefelder Straße. Der Zug endet am Kreisverkehr Straelener Straße.