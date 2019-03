Theater-Werkstatt von Haus Freudenberg : Wie das Theaterspiel mein Leben veränderte

Anke Kirking (zweite von links) in ihrer Rolle als „Porzellanmaus“ beim Schlussapplaus. Foto: haus Freudenberg

Geldern Anke Kirking kannte die Theater-Werkstatt von Haus Freudenberg lange nur als Berichterstatterin. Stets war sie begeistert. In diesem Jahr stand sie als „Porzellanmaus“ selbst auf der Bühne. Ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht.

Von Anke Kirking

Eigentlich bin ich ja eher der bodenständige Typ. So eine Weltreise hat mich zumindest bisher nicht gereizt. Doch seit vorigem September ist alles anders. Es fing damit an, dass ich schon seit drei Jahren immer die Premieren der Theater-Werkstatt von Haus Freudenberg für die Rheinische Post begleiten durfte. „Romeo und Julia“, „Momo“ und „Viel Lärm um nichts“ habe ich voll Begeisterung gesehen. Wenn man im Publikum sitzt und hört, was vor der Aufführung da so alles hinter dem geschlossenen Vorhang passiert, wird man neugierig. Ein Klatschen, ein Stampfen ein Geschrei. Der Vorhang öffnet sich, und ein unglaublich anspruchsvolles und packendes Schauspiel zeigte sich jedes Mal aufs Neue. Die ersten zehn Minuten überlegt man noch, ob der Schauspieler denn ein Handicap hat oder ob vielleicht auch nicht. Nach elf Minuten ist man mitten in der Geschichte gefangen und denkt an nichts mehr. Alltagssorgen ade!

Diese ganz eigene Welt zog mich magisch an. Als dann im September das neue Stück geprobt wurde, sollte ich mir das mal anschauen. Im Lichtraum von Haus Freudenberg in Geldern ging es los. Zu meinem Erstaunen kannte ich auch den ein oder anderen „Schauspieler“. Als „die Neue“ wurde ich direkt freundlich empfangen. Nur am Rand sitzen und nur mal schauen war mir nicht möglich. Ich wollte einfach mit kreuz und quer durch den Raum laufen, hüpfen, springen oder mich wie eine Katze fühlen. Als die Probe vorbei war, wurde ich strahlend gefragt, ob ich denn nächste Woche wiederkommen möchte.

Ja, und ich konnte es kaum erwarten. Von da an wurde der Freitag für mich zum „Freutag“. Dann kam der Tag, an dem die Rollen verteilt wurden. Im Leben hätte ich nicht daran gedacht, dass ich überhaupt eine bekomme. Dass ich mit auf die Bühne darf. Wir bildeten zwei Reihen und standen uns gegenüber. Ein Name wurde aufgerufen, die Person ging durch das Spalier, und jeder klatschte, was die Hände hergaben. Ob es bei über 40 Menschen, die mitspielen wollen, wirklich für jeden eine Rolle gibt? Ja. Sogar für mich!

Das Stück „In 80 Tagen um die Welt“ entwickelte sich. Alle haben Ideen eingebracht, etwas entwickelt, verworfen und neu gestaltet. Die Monate vergingen, und das Team rückte immer mehr zusammen. Probe um Probe, Workshop um Workshop wurden der Text gelernt, die Mimik ausgefeilt und gelacht. Ganz oft habe ich gestaunt und mich gefragt, wo mich diese Reise hinführt. Wie sehr mir die Truppe ans Herz gewachsen war, merkte ich immer dann, wenn ich mal nicht zu einer Probe kommen konnte. Lieder, die für das Stück immer eingespielt wurden, habe ich im Alltag plötzlich gepfiffen, gesungen und mir immer wieder angehört.

Meine Reise wurde immer verrückter. Es hat mich verändert. Der Gang wurde aufrechter, die Stimme fester, und ich war plötzlich so erfüllt. Wir feierten eine Nikolausfeier zusammen, nach Weihnachten wurde fleißig weiter geprobt und Texthänger weggeatmet. Bald schon startete der Kartenvorverkauf. Kurz darauf waren beide Termine für Kevelaer bereits ausverkauft, und mir wurde zum ersten Mal etwas bang. Was habe ich denn da gemacht? Da werden mehr als 400 Leute sitzen...

Die Zeit verging wie im Flug, und ich hätte sie am liebsten angehalten. Mittlerweile war ich nur noch die „Porzellanmaus“, weil ich als japanische Porzellanverkäuferin von „Lady Pickwick“ so genannt wurde. Dieses liebevolle Miteinander, die Gespräche in den Pausen, die vielen Drückerchen, die man bekommt, ein Klopfen auf die Schultern oder auch das obligatorische „high-five“, wie sehr ich das genieße. Die Band, die uns bei den Proben begleitet, spielte die Musik der Herzen dazu. Unser Abschlusslied trieb mir nicht nur eine Gänsehaut nach der anderen über meine Seele, sondern auch immer wieder die Tränen in meine Augen. „Wenn die schlimmsten Worte mich erdrücken, dann schick’ ich eine Flut, um sie zu ersticken! So verletzt, soviel Wut, weiß ich doch, so wie ich bin, bin ich gut.“

Wir sind alle gut so, wie wir sind. Denn hier kann jeder so sein, wie er ist. Dieser Zusammenhalt, dieses Lied, diese Truppe haben mein Leben verändert.

Dann war der Tag der Premiere. Aufregung, Glückseligkeit und Staunen. Es war unbeschreiblich. Jeder hat sein Bestes gegeben, und das Publikum war aus dem Häuschen. Es wurde gelacht, geweint und applaudiert. Wir alle zusammen haben es geschafft. Auch der zweite Auftritt in Kevelaer hat uns alle sehr bewegt. Es folgten fünf Tage Pause und ein lang ersehntes Wiedersehen in Geldern. Über 700 Zuschauer füllten die Aula aus. Für mich eine große Anspannung, denn ich kenne diese Bühne nur aus der Perspektive des Zuschauers. Doch die „alten Hasen“ haben mich an die Hand genommen und mir jede Sorgenfalte aus dem Gesicht gewischt. Ein super Auftritt mit Charme und Witz und einem begeisterten Publikum.

Man hatte mich schon „vorgewarnt“, dass der letzte Auftritt immer ein besonderer ist. Denn dann fällt alles von einem ab. Das Abschlusslied ist gesungen, und ich merke schon, wie mir die Tränen in die Augen steigen. Plötzlich sagt Stephan Sommer, dass er nicht genau weiß, was jetzt passiert, aber er soll von drei runterzählen. Mehr als 700 Menschen fangen an, ein Lied zu singen. Die Melodie von „Heute hier, morgen dort“ erkenne ich recht schnell. Doch der Text haut mich um: „Habt uns Sorgen zerstreut und es hat uns gefreut, Eure Gäste zu sein. Niemals seid ihr allein. Ihr seid herzlich, seid gut, Euch verlässt nie der Mut. Und ihr tut uns so unsagbar gut.“