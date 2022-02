Unsere Woche : Das Undenkbare gehört wieder zum Leben

Meinung Geldern 30 Jahre lang konnten wir uns der Illusion hingeben, in Europa könne es nie wieder zu Krieg kommen. Bis Wladimir Putin seine Truppen in die Ukraine einmarschieren ließ.

Es war 1984, als Hermann van Veen auf seiner Langspielplatte „Signale“ das Lied „Die Bombe fällt nie“ veröffentlichte. Es war die Zeit des Kalten Krieges. Hochgerüstet bis an die Zähne standen sich die beiden Militärblöcke Nato (West) und Warschauer Pakt (Ost) gegenüber. Die atomare Bedrohung und die Angst vor der Auslöschung der Menschheit war allgegenwärtig. Van Veen, niederländischer Poet und Sänger, behandelte das Thema in seinem Lied ironisch, ließ das Leben eines Menschen aus dem Gleis geraten durch die Nachricht, dass die nukleare Gefahr wohl gebannt sei.

Es ist 2022. Lange konnten wir glauben, dass das von van Veen ironisch skizzierte Szenario Realität sei. 1989/90 brach der Warschauer Pakt mit dem Ende der Sowjetunion zusammen. Die Nachfolgestaaten der UdSSR, mit Russland als Schwergewicht und mit unter anderem der Ukraine und den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, schienen in die neue europäische Ordnung integriert zu sein. Seit Donnerstag wissen wir: Im Fall Russland ist dem nicht so. Nach einer über Wochen vollzogenen Truppenkonzentration an der ukrainischen Grenze gab Wladimir Putin den Befehl, ins Nachbarland einzumarschieren. Und jedem, der sich in den Weg stellen wollte, drohte er mit noch nie erlebten Konsequenzen.