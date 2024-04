Wachtendonk gibt Angelscheine aus Fischbestände in der Nette erholen sich

Mehrere Dürresommer in den vergangen Jahren haben der Nette ganz schön zugesetzt. Teilweise war das kleine Flüsschen komplett ausgetrocknet. Mitglieder des Angelsportvereins „Forelle“ hatten mehrfach in den betroffenen Abschnitten überlebende Fische aus den letzten mit Wasser gefüllten Stellen herausgeholt und in der Niers wieder ausgesetzt.