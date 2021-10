Aktion in Geldern : Kapellener helfen Flutopfern in Stolberg

Angelika und Martin Weynert mit Hilfsgütern für Stolberg, die sich in ihrer Garage stapeln. Foto: Michael Klatt

Kapellen Angelika und Martin Weynert haben in der Ortschaft eine Hilfsaktion gestartet. Sie sind überwältigt von der Anteilnahme und von der Unterstützung. Mittlerweile gab es sechs Transporte in das Überschwemmungsgebiet. Und ein Ende ist nicht in Sicht.