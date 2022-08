Abschied vom Straelener Hof : Straelen dankt Hotel-Chefin Angelika Hoffmann

Straelen Bürgermeister Bernd Kuse, Wirtschaftsförderer Uwe Bons sowie Marta Sommerkamp und Maria Trösser vom Verein „Aus Straelen“ kamen zum „Straelener Hof“, um Hotel-Chefin Angelika Hoffmann nach 31 Jahren in den Ruhestand zu verabschieden.

Bürgermeister Bernd Kuse, Wirtschaftsförderer Uwe Bons sowie Marta Sommerkamp und Maria Trösser vom Verein „Aus Straelen“ waren schon oft zu Gast im „Straelener Hof“. Jetzt steuerten sie das Hotel aus einem besonderen Grund an. Es galt, Hotel-Chefin Angelika Hoffmann nach 31 Jahren in den Ruhestand zu verabschieden. Sie kamen nicht mit leeren Händen. Als Dank für die tolle Unterstützung und das Engagement der Vollblut-Gastronomin gab es einen Blumenstrauß und ein Geschenk. Bei Prosecco und Sekt entwickelte sich ein angeregtes Gespräch. Dabei, so berichtete Marta Sommerkamp, sagte Angelika Hoffmann, dass sie sich auf den Ruhestand als neue Lebensphase freue. „Sie machte einen zufriedenen Eindruck, auch wenn ihr das alles noch ein wenig surreal vorkam“, formulierte die Frau vom „Aus Straelen“-Vorstand. Sie erinnerte daran, dass es im „Straelener Hof“ unter anderem immer einen Raum für Veranstaltungen des Vereins gegeben habe. Auch Kulturring-Konzerte gingen und gehen in dem Hotel über die Bühne. Bei der Preisverleihung „Grüne Couch“ sorgte Angelika Hoffmann mit ihrem Team für die Bewirtung, ihr Reibekuchen und ihr Glühwein bereicherten den Straelener Weihnachtsmarkt. Angelika Hoffmann freute sich über die guten Wünsche für ihre Zukunft.