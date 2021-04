Kreis Kleve wartet auf ausreichend Impfstoff : Impfen: Angehörige von Schwangeren müssen sich gedulden

Kreis Kleve Noch fehlen dem Kreis Kleve die nötigen Impfdosen, damit auch diese Gruppe Impftermine buchen kann. Das soll aber zeitnah passieren.

Eigentlich sollte bereits in der kommenden Woche die Möglichkeit bestehen, dass sich Angehörige von Schwangeren impfen lassen können. Doch dann machte es das Gesundheitsministerium mit einem neuen Erlass möglich, dass Personen der Jahrgänge 1942 und 1943 für die kommende Woche im Impfzentrum des Kreises Termine buchen können. Dies füge der ohnehin schon großen Gruppe aus Impfberechtigten eine große, weitere Gruppe hinzu, so der Kreis Kleve. „Derzeit laufen noch Abstimmungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, wie die Kapazitäten des Impfzentrums genutzt werden können. Die Impfungen der Begleitpersonen von Schwangeren kann dann möglichst zeitnah starten“, so Kreissprecher Benedikt Giesbers.