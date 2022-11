LIebfrauen-Berufskolleg analysiert heimische Gewässer : Von der See-Analyse zum Erklär-Film

Geldern Angehende Abiturienten des Leistungskurses Biologie der Liebfrauenschule Geldern untersuchten heimische Gewässer. Ihre Ergebnisse präsentieren sie nun in Form von Erklärvideos, die über Youtube zu sehen sind.

Wer in diesen Tagen am Spiegelweiher auf der Boeckelt spazieren geht, mag seinen Augen nicht trauen: Haufenweise braunes Laub treibt auf dem idyllisch gelegenen Gewässer zwischen Schloss Haag und dem Golfplatz . Der morastige Ufersaum reicht weit, und würde man nicht im Schlamm versinken, könnte man den flachen Weiher wahrscheinlich problemlos mit Gummistiefeln durchwaten.

Schon im Sommer war diese problematische Entwicklung Marie Kolmans und Dina Kroppen vom Beruflichen Gymnasium der Liebfrauenschule Geldern aufgefallen. Deshalb kam den beiden angehenden Abiturientinnen die Unterrichtsreihe zur Gewässerökologie im Leistungskurs Biologie gerade recht. Marie Kolmans: „In Kleingruppen sollten wir ein heimisches Gewässer analysieren, aber unsere Ergebnisse nicht als Powerpoint den Mitschülern präsentieren, sondern in einem Erklärvideo.“ Gesagt, getan.

Während sich ihre Mitschüler dem Gelderner Rayerssee, dem Straelener Weiher bei Paesmühle oder dem Eyller See widmeten, machten sich die beiden 18-Jährigen mehrfach auf zum Spiegelweiher, um ihn zu analysieren, die dortigen Pflanzen zu bestimmen und Gewässerproben zu nehmen. „Der Weiher ist stark eutrophiert, also mit Nährstoffen angereichert, und von einer kompletten Verlandung bedroht“, lautete schon damals das Resümee von Dina Kroppen. Doch damit wollten sich die beiden Schülerinnen nicht zufriedengeben. Dina Kroppen: „Wir forschten auch in der Geschichte und zeigten Maßnahmen auf, wie das Gewässer gerettet werden kann.“ Wichtig sei beispielsweise die Beseitigung des Schlammes und im Idealfall die kontinuierliche Versorgung mit frischem Wasser, beispielsweise über die Niers. Maßnahmen, die die Eigentümer begrüßen würden, die aber immens teuer sind.