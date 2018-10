Diskussion im Rat: Anfrage zum Standort des Sevelener Feuerwehrhauses

Sevelen Anwohner der Parkstraße in Sevelen hatten um eine erneute Überprüfung des neuen Standorts für das Feuerwehrhaus Sevelen gebeten.

Das alte an der Nieukerker Straße wurde 1969 gebaut, ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Anforderungen des Brandschutzbedarfsplans. Außerdem fehlt es am alten Standort an Platz, um sich auszubreiten. Das neue Haus soll an die Hoerstgener Straße / östlich der Parkstraße gebaut werden. Darauf hatte sich der Bauausschuss am 19. April festgelegt, nach Abwägung der Ergebnisse durch ein Fachbüro. Danach ist der Standort östlich der Parkstraße dem Standort Koetherdyck / Hoerstgener Straße vorzuziehen.