Herbst-Art 2020 : Ein Garten voller Kunst und Kuchen

Geldern Das Ehepaar Janicke aus Geldern lädt am Wochenende zur Herbst-Art ein. 20 Künstler aus Deutschland und den Niederlanden stellen in ihrem Garten ihre Arbeiten aus — und müssen jeweils zwei Kuchen mitbringen.

Tiere mit Hörnern haben es ihm angetan – ganz besonders Stiere. „Die haben so schöne Augen“, sagt Christoph Goldberg, der für seine Arbeiten am liebsten Stahl oder Edelstahl verwendet. Ein paar seiner tonnenschweren Skulpturen sind am Wochenende in Geldern zu sehen. Renate und Andreas Janicke laden wieder zu ihrer privaten Kunstausstellung bei sich zu Hause in ihrem Garten ein.