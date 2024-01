Festgebender Verein ist der VfL Pont Andreas Linder trägt die Festkette in Pont

Info

Termin Der neu gegründete Jugendausschuss mit Nele Aßmann und Jule Korbmacher machte Werbung für seine nächste Veranstaltung am Samstag, 27. Januar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Haus der Vereine in Pont, An der Dorfwiese. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche zwischen elf und 19 Jahren.