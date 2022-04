Kritik an Projekt in der Blumenstadt : Straelener Radwegebau als Ärgernis

Andreas Janssen ärgert sich darüber, dass für einen aus seiner Sicht unnötigen Radweg viel Geld ausgegeben wird. Rechts ist der Stadtgraben zu erkennen. Foto: Klatt

Straelen Nicht gut findet Andreas Janssen, dass die Stadt in Hetzert eine neue Route für Fietser anlegt. Er hält den Weg für überflüssig. Und das Geld könnte aus seiner Sicht für andere Dinge besser verwendet werden.

Etwa auf der Hälfte ändert der Wirtschaftsweg am Stadtgraben in Hetzert sein Aussehen. Ist er im ersten Stück unbefestigt und gut zwei Meter breit, präsentiert er sich zur Niersstraße hin mit einer grauen Basaltsplittschicht und einer Breite von fast vier Metern. Dort legt die Stadt Straelen einen neuen Radweg an. Er startet an der Niersstraße und soll auf dem Weg mit einer neuen Brücke den Stadtgraben zum Mömkesweg hin queren. Ein Projekt, das Andreas Janssen ärgert. Er hält es für Geldverschwendung und auch aus anderen Gründen für kritikwürdig.

Der 40-jährige Straelener verweist darauf, dass es in diesem Teil von Hetzert schon reichlich Radrouten gebe. „Die Fahrradroute war Jahrzehnte immer diese: Niersbroeker Weg, Niersstraße (K 42), Boschfeldweg.“ Die neue Trasse führt von der Niersstraße etwa 400 Meter den Feldweg entlang, zweigt über die noch zu bauende Brücke zum Mömkesweg ab, um auf dem Boschfeldweg an das vorhandene Radwegenetz anzuschließen. Absolut überflüssig, meint Janssen.

Das hat er der Stadtverwaltung auch schon mitgeteilt. In einer Mail an das Tiefbaumanagement schlägt er eine aus seiner Sicht bessere Alternative vor: einen Radweg entlang K 42, Niersbroeker Weg, Boschfeldweg. Das wäre seiner Meinung nach eine gute Anbindung für Radler aus Richtung Winternam, Nieukerk und Wachtendonk. Beeinträchtigt sieht er durch das Radwegeprojekt auch die Tiere in dieser Gegend. Das Gebiet zwischen B 58 und Niers sei Rückzugsort für Rehwild, Fuchs und Co. mit ihren Jungtieren. Die Ruhe sieht er gestört, wenn künftig statt Landwirten mit ihren Maschinen ein paar Mal im Jahr dort andauernd Radler unterwegs sind, eventuell mit nicht angeleinten Hunden, die sich dann auf die Jagd machen.

Der Müll ist ein weiteres Thema. Schon jetzt sammle er bei seinen Spaziergängen reichlich Abfälle, so Janssen. Diese Mengen könnten wachsen, fürchtet er, wenn der Weg für Autofahrer attraktiver wird, um dort Sperrmüll loszuwerden.

„Ich versichere Ihnen, dass das Wohl der heimischen Tierwelt als auch der schönen Straelener Landschaft der Stadt Straelen ebenfalls sehr am Herzen liegt“, antwortete Sebastian Tissen von der Stadtverwaltung auf Janssens Eingabe. Der geplante Radweg „Krummsteg“ soll Radfahrern ermöglichen, nicht etwa 400 Meter über die Niersstraße (K 42) zu müssen, sondern sie lediglich einmal zu queren. Die Gefahr für Radfahrer auf der Kreisstraße werde duch den neuen Radweg deutlich reduziert. Zumal auch das Tempo auf der Niersstraße von 100 auf 70 reduziert werden soll, was durch entsprechende Schilder angezeigt werden. Darüber hinaus sei der neue Radweg landschaftlich attraktiver zu befahren.