Kommunalwahl : Das Duell von Straelen

Straelen Bernd Kuse und Wolfram Pott wollen Bürgermeister werden. Eine Analyse.

Es ist nicht auszuschließen, dass im letzten Moment noch jemand seinen Hut in den Ring wirft. Wer die Geschichte der Straelener Kommunalwahlkämpfe kennt, kann das bestätigen. Sollte jemand auf diesen Gedanken kommen, wird er das jedoch kaum mit ernsthaften Siegesambitionen machen. Denn er müsste gegen zwei Männer antreten, von denen sich eines sagen lässt: Es sind starke Bewerber um das Amt des Straelener Bürgermeisters, die Nachfolger von Hans-Josef Linßen werden möchten, der bekanntlich aus persönlichen Gründen nicht mehr antritt. Wolfram Pott ist der Mann, der sich bei der Kandidatenkür der CDU durchgesetzt hat. Bernd Kuse tritt mit Unterstützung von SPD, FDP, GO/Grünen und Freien Wählern an. So kommt es am Wahlsonntag, 13. September, zu einem Duell, das Spannung wie selten verspricht.

Erfahrung und Vernetzung Hier bringt Pott aufgrund seiner Karriere ein Plus mit. Unter anderem war er acht Jahre Beigeordneter und Kämmerer in einer von der Größe her mit Straelen vergleichbaren Kommune. Seine juristische Ausbildung und seine Tätigkeit als Rechtsanwalt weist ihn als Fachmann für unter anderem Bau- und Verwaltungsrecht aus, das sind für eine Stadtverwaltung bedeutende Themenbereiche. Durch seine langjährige Tätigkeit in der Straelener Kämmerei, seit Juli 2017 in Hauptverantwortung, ist Kuse ebenso wie Pott ein Finanzexperte, kennt sich durch seine Ausbildung auch in anderen Fachbereichen aus. Geschickt wies Pott während der Aufstellungsversammlung der CDU auf seine vielfältigen Verbindungen unter anderem in der Europa-Union hin, erwähnte Kontakte unter anderem zu Landesministerin Ina Scharrenbach. Weiträumige Vernetzungen können bei der Lösung auch lokaler Probleme immer hilfreich sein.