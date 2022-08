Großveranstaltung : Nieukerker Ortskern gut besucht

Die kleinen Besucher hatten ihren Spaß unter anderem bei den Auftritten eines Clowns. RP-Fotos: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nieukerk Das 19. Webermarktfest stieß auf eine positive Publikumsresonanz. Viele Vereine und Geschäfte sorgten für ein vielfältiges Angebot im gesamten Zentrum des Ortes. Die neu gestaltete Krefelder Straße wurde freigegeben.

Trödelstände, Kunstausstellungen, zahlreiche Attraktionen, Essen und Trinken für Jeden sowie eine große Bühne in der Mitte von Nieukerk zogen am Wochenende viele Besucher in die Ortschaft. Grund dafür war das überregional bekannte Webermarktfest von Nieukerk. Es fand in diesem Jahr zum 19. Mal statt, allerdings zu einem ungewöhnlichen Termin. Weil die Krefelder Straße im Mai noch nicht fertig war und wegen der Corona-Situation verlegte man das Fest einmalig vom Frühjahr in den Sommer, und zwar auf den 6. und 7. August.

Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking sowie der Vorsitzende des Werberings Nieukerk, Harald Giese, sprachen am Sonntag nach dem ökumenischen Gottesdienst zur offiziellen Eröffnung neben drei Vertretern der Sparkasse auf der Webermarkt-Bühne „So eine Resonanz wie in diesem Jahr haben wir noch nie bekommen. Gestern Abend waren hier 2000 bis 3000 Menschen auf dem Platz“, berichtete der Werbering-Chef erfreut. „Kurz vor dem Webermarktfest wird von allen der gesamte Ort herausgeputzt, und alle bemühen sich.“ Der Publikumsandrang wurde durch das schöne Sommerwetter sicherlich zusätzlich gefördert.

Info Das ist der Werbering Nieukerk Gründung Den Werbering Nieukerk gibt es seit 1979. Mitglieder Etwa 100 Geschäftsleute aus Nieukerk und Umgebung sind im Werbering zusammengeschlossen. Vorsitzender Harald Giese Kontakt Telefon 02833 92330, E-Mail info@werbering-nieukerk.de

Das Angebot des Webermarktfestes weitete sich über den Webermarkt hinaus auf die umliegenden Straßen und Plätze des Nieukerker Ortskerns aus. Trödelstände von Kindern oder Erwachsenen waren im ganzen Zentrum zu finden, in der Dennemarkstraße hatte die evangelische Kirche eine Cafeteria aufgebaut, und auf dem Friedensplatz gab es neben vielen Infoständen auch eine kleine Kirmes mit einem Karussell und einem Lastwagen, in den sich Kinder setzen durften. Im Café der Landfrauen bot man Kaffee und selbst gemachten Kuchen an, und viele andere Stände versorgten die Gäste mit Crêpes in allen Arten oder mit Würstchen und Pommes. An mehreren Ständen gab es Getränke. Ein Weinstand, eine Cocktailbar und Außengastronomie waren auf dem Webermarkt, und überall gab es Sitzmöglichkeiten. Im Schatten oder in der Sonne konnte man hier eine kleine Pause einlegen.

Viele Menschen ließen sich von dem Clown mit seinem Zirkuswagen unterhalten, und besonders die Kleineren waren begeistert. Auf dem Michael-Buyx-Platz stand ein Spielepark mit einer Hüpfburg für Kinder, und parallel dazu befand sich der Stand von der DLRG, bei dem auch Gewinnspiele und Attraktionen für Kinder angeboten wurden.

Der Webermarkt lockte zudem viele Besucher auch von auswärts mit einem verkaufsoffenen Sonntag und Angeboten von regional ansässigen Firmen, die dort ihre Stände aufgebaut hatten. Auch für Kunstinteressierte hielt das Webermarktfest Angebote bereit. Evelyn Giese und Conny Krahnen stellten ihre Acrybilder sowie Ledertaschen, Schmuck, Filzkörbe oder Tusche- und Bleistiftzeichnungen im Michael-Buyx-Haus aus.