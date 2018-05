Geldern : An diesen Stellen misst die Polizei die Geschwindigkeit

Geldern Zu schnelles Fahren gefährdet alle Verkehrsteilnehmer. Laut Statistiken ist zu schnelles Fahren weiter der "Killer Nummer 1". Deshalb plant die Polizei im Kreis Kleve auch in dieser Woche Geschwindigkeitskontrollen: am heutigen Montag in Uedem, Tönisstraße, und in Rees-Millingen, Millinger Straße; am Dienstag in Geldern-Pont, Weseler Straße (B 58), und in Kleve, Landwehr; am Mittwoch in Straelen, Lingsforter Straße, und in Kalkar-Appeldorn, Reeser Straße; am Donnerstag in Kerken-Aldekerk, Umgehungsstraße (B 9), und in Bedburg-Hau, Bedburger Weg; am Freitag in Goch, Lüderitzstraße, und in Emmerich, Weseler Straße; am Samstag in Kevelaer-Winnekendonk, Sonsbecker Straße, und in Kleve, Lindenallee und am Sonntag in Geldern-Kapellen, Zitterhuck, und in Bedburg-Hau, Sommerlandstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Darüber hinaus gibt es kurzfristige Kontrollen der Polizei im ganzen Kreisgebiet.

(RP)