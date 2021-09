Schule in der Blumenstadt : Neue Schüler für die Sekundarschule Straelen

Schule in der Blumenstadt

Die neuen Fünftklässler wurden in kleinen Gruppen fotografiert. Hier die erste Gruppe. Foto: Sekundarschule Straelen

Straelen Mit einer Einschulungsfeier wurden 62 Jungen und Mädchen an der Sekundarschule Straelen aufgenommen. Die Veranstaltung wurde besonders gestaltet.

Die Einschulungsfeier der neuen fünften Klassen an der Sekundarschule Straelen fand natürlich nach den Sommerferien statt. Doch bereits vor den Ferien hatten die Klassenlehrerteams über einen persönlichen Brief Kontakt zu den 62 neuen Schülerinnen und Schülern aufgenommen. Damit auch alle Eltern der Fünftklässler an diesem besonderen Ereignis teilnehmen konnten, wurde die Einschulung für jede Lerngruppe individuell gestaltet.