Schultheater: Eine ganze Schule im Musical-Fieber

GELDERN Die Proben für das schuleigene Musical der Liebfrauenschule Geldern laufen auf Hochtouren. In „Tod – das Leben geht weiter“ wird Hauptfigur Toni zum Schutzengel.

Blitzlichtgewitter in der Aula der Liebfrauenschule Geldern. Die Schülerporträts für das Programmheft müssen noch geschossen werden. Im Konferenzraum werden Texte geprobt, im Klassenzimmer geschminkt und in der Sporthalle Choreografien geübt. Überall proben die Schüler für ihr Musical „Tod – das Leben geht weiter“, den letzten Teil einer Trilogie. „Darin geht es um Toni, die eine Reise durch ihr Leben macht“, erzählt Musicalleiter Thomas Cöhnen. Sie erkenne nach und nach, was ihr wichtig ist: die Menschen, nicht die Karriere. Ende des zweiten Teils stirbt sie auf tragische Weise. „Der dritte Teil findet im Tod statt“, sagt Cöhnen. Dort entscheidet sie sich, als Schutzengel zu arbeiten, und kriegt ihren ersten Auftrag zugeteilt. Maja Dheur schlüpft in die Rolle der Toni. Die Musik hat Sebastian Benthin komponiert.