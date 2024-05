Nachfolger gefunden In Geldern eröffnet das „Biokörbchen“

Der Zeitpunkt hätte besser sein können. Die Tomaten und Gurken sind erst in ein paar Wochen reif zur Ernte. Aber so lange wollten David Bone (39) und Isabel Evers (38) dann doch nicht mehr warten. Am Donnerstag, 23. Mai, eröffnen sie am alten Standort des Bio-Marktes in Geldern, Issumer Straße 47-49, einen neuen Bio-Supermarkt: das „Biokörbchen“.