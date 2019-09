Stadt Geldern informiert : An der Grundschule anmelden

GELDERN 351 Kinder werden in Geldern zum neuen Schuljahr zu i-Dötzchen werden.

Eltern und Erziehungsberechtigte der Kinder, die im Sommer 2020 schulpflichtig werden, sollten ihre Kinder bis zum 4. Oktober im Amt für Jugend, Schule und Sport am Issumer Tor 34 in Geldern anmelden. Betroffen sind grundsätzlich die im Zeitraum vom 1. Oktober 2013 bis zum 30. September 2014 geborenen Kinder. Wie die Stadt Geldern mitteilt, kann gewählt werden, an welcher der sieben Grundschulen in Trägerschaft der Stadt das Kind seine Schullaufbahn beginnen soll. Zur Auswahl stehen katholische Grundschulen und Gemeinschaftsgrundschulen. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die Schulleitung.

Auf einige Besonderheiten weist die Stadt hin. So wurde an der Marienschule in Kapellen ein Montessori-Zweig parallel zu den bestehenden Strukturen eingerichtet. Die Antonius-Schule in Hartefeld bietet jahrgangsübergreifenden Unterricht an. Während der Schuleingangsphase werden zwei Parallelklassen gemeinsam unterrichtet. An der Luzia-Schule in Walbeck besteht die Möglichkeit, Kinder in der „Offenen-Ganztags-Klasse“ einzuschulen. Diese Kinder haben von montags bis donnerstags verpflichtend Unterricht bis 14.45 Uhr. Holla: „An der Albert-Schweitzer- und der St.-Adelheid-Schule bieten wir das gemeinsame Lernen an. Dort lernt ein Kind mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf gemeinsam mit Kindern ohne Unterstützungsbedarf“. Ein Anspruch auf Übernahme der Fahrkosten besteht nur im Rahmen der Vorschriften der Schülerfahrkostenverordnung besteht.