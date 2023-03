Baudenkmal in Geldern Dachreparatur an der Kapuzinerkirche

In luftiger Höhe arbeiten derzeit einige Männer an der ehemaligen Kapuzinerkirche in Geldern. Sie müssen am Dach des historischen Gebäudes Schäden ausbessern. Das bestätigte Herbert van Stephoudt, der Pressesprecher der Stadt Geldern, auf Anfrage. Der Eigentümer habe bei der Stadt als Untere Denkmalbehörde diese Arbeiten angezeigt. Da es sich bei der Kapuzinerkirche um ein Denkmal handle, sei das Vorhaben geprüft und eine sogenannte „denkmalrechtliche Erlaubnis“ ausgestellt worden, sodass die notwendigen Reparaturen nun ausgeführt werden.