Aktion der Stadt Geldern im Advent Samstags kostenlos in Geldern parken

In Geldern wird es ernst mit dem Weihnachtsgeschäft. Nachdem „Heiß auf Eis“ zunächst ohne Schlittschuhbahn gestartet ist und die Geschäfte bereits die Lose für die Weihnachtsverlosung des Werberings ausgeben, wird nun alles eine Nummer größer. Am Freitag ist der erste Schlittschuhtag, wie berichtet auf der großen Kunststofffläche, also ohne Eis. Im Laufe der Woche haben die Mitarbeiter von Eventura das Zelt und die Bahn aufgebaut. Am Samstag soll dann auch der große Tannenbaum wieder auf dem Markt stehen. Begleitend dazu startet auch die Stadt Geldern wieder ihre bewährte Aktion: An den Adventssamstagen kann in der Landlebenstadt kostenlos geparkt werden.