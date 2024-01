Zwischen Nieukerk und Sevelen Ampel an Unfallkreuzung soll nun in Betrieb genommen werden

Aber der Kreisverkehr wäre wenigstens schon in Betrieb. Anders als die Ampel. An die Redaktion war die Frage eines Lesers gestellt worden, warum die Ampel zwar kurzzeitig in Betrieb gewesen war, aber danach nicht mehr in Betrieb genommen wurde. Für die Ampelanlage zuständig ist Straßen NRW. Die Redaktion fragte nach und erhielt am Montagmittag die Antwort, dass es am Dienstagmittag endlich losgehen soll. Dann soll die Ampel in Betrieb genommen werden. Das erste Mal sei das nur für die Tüv-Abnahme gewesen. Am Dienstagmorgen erfolgt die endgültige Abnahme mit der Baufirma und danach soll die Ampel auch wirklich den Verkehr regeln.