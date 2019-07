Gelderner Verein berichtet : Das Leben in einem Kinderdorf in Tansania

Das Leben in einem Kinderdorf in Tansania

Matthias Schmidt, Vorsitzender des Vereins „Amani Kinderdorf, und seine Mitstreiter informierten über das Kinderdorf in Tansania. Foto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Der Gelderner Verein „Amani Kinderdorf“ stellte beim Sommerfest seine beiden Kinderdörfer Kilolo und Kitwiru vor.

Wie wachsen eigentlich verwaiste Kinder in Tansania auf? Detaillierte Antworten rund um diese Fragestellung fanden Interessierte am Sonntag auf dem Sommerfest des Gelderner Vereins „Amani Kinderdorf“, welcher dort seine beiden Kinderdörfer Kilolo und Kitwiru mit insgesamt rund 170 Bewohnern vorstellte.

Direkt zu Beginn erklärte der Vorsitzende des Vereins, Matthias Schmidt, die Besonderheit des Konzepts. „Anstatt eines großen Waisenhauses haben wir uns für eine kleinere, familiärere Dorfgemeinschaft entschieden, wo wir die Kinder bis zur Selbstständigkeit begleiten und sie durchgehend fördern.“ In den Dörfern erhalten die Kinder geregelte Strukturen in einer friedlichen Atmosphäre. Betreut werden sie pro Haus von zwei Hausmüttern. Die Heranwachsenden besuchen die Schule, machen Hausaufgaben und übernehmen einfachere Aufgaben im Dorf, zum Beispiel die Betreuung der Jüngeren oder das Wäsche waschen. Auch ausreichend Zeit zum Spielen und Tanzen sei vorhanden. Seit 2004 haben deutsche Jugendliche außerdem die Möglichkeit, im Rahmen eines Freiwilligendienstes in Kooperation mit dem Verein „weltwärts“ im Amani Kinderdorf zu leben und zu arbeiten.