Hilfe durch Spenden : Schulen platzen aus allen Nähten

Im nächsten Jahr werden mit Hilfe von Amani an der Primary School in Kilolo zusätzlich vier Klassenräume gebaut. Foto: Amanie Kinderdorf/Amani Kinderdorf

Geldern Amani Kinderdorf e.V. hilft seit 20 Jahren Kindern und Jugendlichen in Tansania. Um die Lernbedingungen zu verbessern, baut der Verein neue Klassenräume.

Zwei Kinderdörfer unterhält der Verein Amani Kinderdorf in Iringa in Tansania , die 155 Kindern und Jugendlichen Geborgenheit, Heimat und eine gesicherte Schulbildung vermitteln. Seit 20 Jahren hilft Amani vor Ort durch Spenden und ehrenamtliche Arbeit, vorwiegend aus Geldern und Umgebung.

Im November waren zwei Mitglieder aus dem Amani-Vorstand in Iringa, um sich mit den Verantwortlichen auszutauschen. Das Risiko einer Reise erschien nach sorgfältiger Abwägung vertretbar. „Vor Ort bestätigte sich die Einschätzung unserer Partner, dass es dort kaum Corona-Fälle gibt“, berichtet Marlies Deutskens. „Händewaschen wird dort großgeschrieben, ansonsten ist das öffentliche Leben wenig betroffen. Aber die wirtschaftlichen Folgen sind für das Land, vor allem durch den ausbleibenden Tourismus, hart.“ Entsprechend wichtig sei die Arbeit des Vereins in der Region.

So wurde unter anderem beschlossen, im nächsten Jahr zwölf neue Kinder aufzunehmen. Deren Förderung in den Kinderdörfern Kilolo und Kitwiru sei nach wie vor die dringlichste Aufgabe des Vereins. „Es war schön zu sehen, wie die Dorfleiterinnen Mama Erica und Mama Lucy und die Mitarbeitenden jedes Kind im Blick haben“, berichtet Deutskens.

Um die Bedingungen in den umliegenden Schulen zu verbessern, baue Amani zusätzliche Klassenräume. Die bestehenden Gebäude seien teilweise 60 Jahre alt. „In einem Raum lernen bis zu 80 Schüler zusammen“, sagt Deutskens. Im November habe der Bau von zwei Klassenräumen an der Ipogolo Secondary School in Kitwiru begonnen. Im nächsten Jahr sollen in Kilolo an der Primary School, die aus allen Nähten platzt, vier zusätzliche Klassenräume gebaut werden.