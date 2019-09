„Fridays for Future“ in Geldern : Am Samstag fürs Klima auf die Straße

„Fridays for Future“ in Geldern

So sah es bei der „Fridays for Future“-Demo in Geldern am 17. Mai aus. Foto: Verena Kensbock

Geldern Während auf der ganzen Welt Schüler an Freitagen für mehr Umweltschutz demonstrieren, verlegen die Gelderner ihren Protest auf einen Samstag. Das Motto: Keiner muss die Schule schwänzen, um dabei sein zu können.

Die Aktivisten von der „Fridays for Future“-Ortsgruppe aus Kleve haben sich Großes vorgenommen: Zwischen 2000 und 4000 Teilnehmer erwarten sie zu ihrer lange geplanten Demonstration. Diese findet nicht wie gewohnt an einem Freitag, sondern am kommenden Samstag statt. Das habe organisatorische Gründe, sagt Jannik Berbalk von „Fridays for Future“. So kollidiere der Protest nicht mit dem Wochenmarkt auf dem Gelderner Wochenmarkt und auch alle Schüler könnten teilnehmen, ohne Unterricht zu verpassen. „Bei uns muss niemand die Schule schwänzen“, sagt Berbalk.