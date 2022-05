Aktiv sein in Geldern : Mit Bewegung gegen die Parkinson-Krankheit

Am Rayerssee Geldern gibt es am Freitag Aktionen, um auf die Parkinson-Krankheit aufmerksam zu machen. Foto: Veranstalter

Geldern Am Rayerssee in Geldern kommt es am Freitag, 3. Juni, zu einer besonderen Veranstaltung, bei der jeder mitmachen kann. Beginn ist um 18 Uhr.

Europaweit läuft die Aktion „Mit Bewegung gegen Parkinson“. Am Niederrhein gab es bisher zehn Veranstaltungen in diesem Rahmen. Der elfte und letzte Walk gegen Parkinson findet am Freitag, 3. Juni, in Geldern statt.

„Wir durften viele Bürger am Niederrhein bei den Walks begrüßen und beim Walken und den dabei auch durchgeführten Bewegungsübungen mit den Schwingringen Smoveys über unsere Aktion informieren, das Thema Parkinson diskutieren und gleichzeitig die Wirkung der Schwingringe feststellen“, berichtet Detlev Friedriszik von der Selbsthilfegruppe Parkinson Moers.Heute verfügbare Medikamente könnten den Parkinsonverlauf weder verlangsamen noch stoppen noch Parkinson heilen. Sie könnten nur die Auswirkungen von Parkinson unterdrücken. Friedriszik: „Da bis heute Sport und Bewegung die einzige Möglichkeit ist, den Parkinsonverlauf zu verlangsamen, hat es uns mit vielen anderen an Parkinson Erkrankten auf die Challenge-Idee ,Aktivzeit mit Sport gegen Parkinson‘ gebracht.“ Dabei werden in Bewegungsprojekten Aktivminuten gesammelt und Aufklärung zur Parkinsonerkrankung durchgeführt.

Zunächst waren 500.000 Aktivminuten das Ziel. Jetzt werden laut Friedriszik bis zum 12. Juni 2,2 Millionen Aktivminuten angestrebt durch Erkrankte in Europa und den USA.

Die Zahl der Parkinsonerkrankungen hat in Deutschland, Österreich und Schweiz die 500.000 überschritten. Spezialisten befürchten in den nächsten Jahren eine Verdoppelung der Parkinsonerkrankungen, so dass bald in jeder Familie jemand mit Parkinson ist oder es Parkinsonerkrankte im Umfeld gibt. Die Krankheit ist komplex und trifft neben über 70-Jährigen vor allem auch 45- bis 60-Jährige und noch jüngere Mitbürger.