Schwimmen in Sevelen : Freibad in Sevelen öffnet mit Einschränkungen

Das Spaßbad Hexenland erwartet die Badegäste. Foto: Gemeinde Issum

Sevelen Am Pfingstsamstag öffnet das Spaßbad Hexenland seine Pforten. Es gelten zahlreiche Sicherheitsvorschriften, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Wichtige Informationen stehen auf der Internetseite der Gemeinde Issum.

Die Freibadsaison im Spaßbad Hexenland beginnt am Pfingstsamstag, 30. Mai, um 11 Uhr. Sie wird jedoch, so die Gemeinde, anders ablaufen als alle Saisons vorher. Damit überhaupt geöffnet werden kann, musste in Abstimmung mit der Abteilung Gesundheit beim Kreis Kleve und dem Ordnungsamt der Gemeinde Issum ein Hygienekonzept erstellt werden, an das sich alle Badegäste zu halten haben. „Der Erfolg der Badesaison 2020 hängt wesentlich vom Verhalten der Badegäste ab“, so Bürgermeister Clemens Brüx. „Abstand halten sowie die Beachtung der Hygieneregeln sind nach wie vor die wichtigsten Gebote. Das gilt auf der Liegewiese, in den Becken und in den Sanitäranlagen.“ Nur, wenn jeder Badegast eigenverantwortlich handle, könne in diesem Jahr der Badebetrieb überhaupt stattfinden.

Es gilt eine Zugangsbeschränkung von maximal 400 Badegästen im Bad. Sollte diese Zahl erreicht sein, werden die Pforten geschlossen. Dann dürfen erst wieder Besucher rein, wenn Besucher gegangen sind. Dies kann zu Wartezeiten beim Einlass führen. Bei zu großem Andrang kann die Warteschlange auch aufgelöst werden.

Inhaber von Dauer- oder Zehnerkarten werden nicht bevorzugt eingelassen, sondern müssen sich hinten in die Warteschlange einreihen. Es wird eine Facebook-Seite „Spaßbad Hexenland“ eingerichtet. Dort wird bei gutem Wetter stundenaktuell die Besucherzahl veröffentlicht. Hier wird dann auch veröffentlicht, wenn sich eine Anreise nicht mehr lohnt, weil das Bad ausgelastet und die Warteschlange zu lang ist. Die Seite steht auch für alle anderen aktuellen Infos rund um das Spaßbad Hexenland zur Verfügung. Der Parkstreifen am Scheepersdyck steht nicht zur Verfügung, dieser Platz ist für die Warteschlange reserviert. Am Eingang muss jeder Gast seine Hände desinfizieren.

Die Mund-Nasen-Bedeckung ist in allen Warteschlangen im und vor dem Freibad sowie beim Verlassen des Freibades zu tragen. Zudem muss jeder Gast seine Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) sowie das Datum des Besuches und die Uhrzeit des Betretens/Verlassens des Bades in einen Vordruck eintragen. Die Betreiber bitten ihre Gäste einen eigenen Stift mitzubringen. Der Vordruck kann – bis auf die Uhrzeiten – bereits im Vorfeld ausgefüllt werden. Er steht auf der Internetseite der Gemeinde als Download zur Verfügung.

In allen Bereichen, Warteschlangen, auf der Liegewiese, in den Becken ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Die Toiletten und Duschen dürfen immer nur von einer Person betreten werden. Der Spindraum (Sammelumkleidekabine) ist geschlossen, es stehen sechs Einzelumkleidekabinen zur Verfügung. Am Haupteingang und -ausgang des Nichtschwimmerbeckens herrscht Einbahnstraßenverkehr. Die Sprunganlagen und die Breitrutsche dürfen nur einzeln betreten werden.

Es werden keine Stühle ausgegeben, auf der Terrasse des Kiosks/Imbisswagens werden ebenfalls keine Stühle und Tische stehen. Der Wasserpilz, die Brodel-Massagebänke, der Breitspeier sowie die Nackendusche werden in dieser Saison nicht angestellt. Das Großspielgerät Parcours wird nicht ins Wasser gelassen. Alle Anlagen, Becken und Spielgeräte können bei Bedarf jederzeit gesperrt werden. Die Eintrittspreise sowie die Gebührenermäßigungen sind gegenüber den Vorjahren unverändert.