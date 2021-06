Aktion in Geldern : Gelderner Pflanzkisten sollen Nachahmer finden

Aktion in Geldern

Geldern Das Team der Ideen- und Mitmachwerkstatt Innenstadt (IMI) hat Holzkisten gebaut und bepflanzt. Es stellte die zehn Exemplare, die mit einem eigenen Bewässerungsreservoir versehen sind, am Gelderner Markt und in der Glockengasse auf.

Doris Keuck von der IMI: „Wir wünschen uns eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. Es wäre schön, wenn die Kisten Beispiel sind für eigene Pflanzprojekte. Deswegen haben wir besondere Themen ausgewählt wie die Verträglichkeit von Trockenheit, Bienen- und Insektenfreundlichkeit sowie Attraktivität für Auge und Gaumen.“

Infos zum Mitmachen gibt es im IMI-Treffpunkt am Markt 18a an den Markttagen sowie samstags in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Mehr zum Projekt auf der Homepage www.imi-geldern.de.