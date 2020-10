Straelen : Betonpilz in Straelen wird ab Montag abgerissen

Der Betonpilz am kleinen Markt ist bald verschwunden. Foto: Stadt Straelen

Straelen Nicht sehr ansehnlich ist der alte Betonpilz am kleinen Markt in Straelen. Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, soll er in der nächsten Woche verschwinden.

Die Umgestaltung des kleinen Marktes in der Straelener Innenstadt ist Teil des „Integrierten Handlungskonzeptes Straelen 2022“. Dadurch soll dieser Bereich durch die Entfernung des Betonpilzes von einem Dunkel- und Angstraum zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität umstrukturiert werden. Der Abbruch ist ein Teilprojekt zur Verbesserung der Situation in der Innenstadt Straelen.

Im Auftrag der Stadt Straelen beginnt die Firma Laarakkers aus Rheinberg am Montag, 26. Oktober, mit dem Aufbau für die Baumaßnahme und den Abbrucharbeiten am Betonpilz. Die Stadt rechnet bei einem planmäßigen Verlauf mit einer Bauzeit von etwa zwei Wochen für die gesamte Maßnahme. Der Bauabschnitt wird rund um die Überdachung am kleinen Markt während der Bauzeit gesperrt sein, bleibt aber für die Anlieger weiterhin erreichbar. Da es dennoch zu Beeinträchtigungen kommen kann, bittet die Stadt die Anwohner um Verständnis. Die Hochstraße ist während der Baumaßnahme lediglich für Radfahrer und Fußgänger passierbar, sodass sich auch dort Einschränkungen ergeben können.