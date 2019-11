Am Holländer See : Noch kein neuer Standort für Rot-Weiß Geldern

Am Holländer See

Geldern Die alte Sportanlage ist in die Jahre gekommen, die Suche nach einem neuen Standort ist aber noch nicht abgeschlossen.

(veke) Seit mehr als einem Jahr ist im Gespräch, für die Sportanlage des Vereins Rot-Weiß Geldern einen neuen Standort zu suchen. Ein Gelände ist auch schon ins Auge gefasst: Direkt an der Sportanlage am Holländer See. Im Oktober hatten Experten vom Planungsbüro „Geo3“ verschiedene Möglichkeiten für den Bau vorgestellt. Zu einer Entscheidung über den Alternativ-Standort kam es in der Sitzung des Sportausschusses am Dienstag jedoch noch nicht.