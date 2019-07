Am Holländer See in Geldern : Erneut Unfall mit Radfahrer im Kreisverkehr

Der Kreisverkehr am Holländer See in Geldern (Archivfoto). Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Erneut ist es zu einem schweren Unfall in einem Kreisverkehr in Geldern gekommen. Ein 29-Jähriger Radfahrer wurde im Kreisverkehr am Holländer See von einem Autofahrer übersehen und durch den Zusammenstoß schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwoch um 7.50 Uhr. Demnach habe der Autofahrer, ein 21-Jähriger aus Rheinberg, beim Einfahren in den Kreisverkehr den von links kommenden Radfahrer übersehen. Der 29-jährige Gelderner stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Bereits in der Vorwoche war es zu einem schweren Unfall an einem Kreisverkehr in Geldern, am Harttor/Mühlenweg, gekommen, als ein 16-jähriger Radfahrer von einem Lkw überrollt wurde, als dieser abbiegen wollte. Der Jugendliche zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu.

(ate)