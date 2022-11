Technik : Zu viel Hitze am Spee-Gymnasium

Im Friedrich-Spee-Gymnasium war’s kurzfristig zu warm. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Für kurze Zeit gab es einen Defekt an der Heizungsanlage. Zurzeit wird mit der Hand geregelt. Man wartet noch auf die Ersatzteile.

Am Friedrich-Spee-Gymnasium sind am ersten Tag nach den Herbstferien die Heizungen heiß gelaufen. Betroffen waren laut Schulleiter Rudolf Germes insbesondere die Heizkörper im Verwaltungstrakt und im Lehrerzimmer. Schuld waren zwei kaputte „Mischermotoren“, die dafür sorgten, dass in zwei Heizkreisläufen der Schule die Vorlauftemperatur zu hoch war. „Dies führte dazu, dass die Heiztemperatur in einigen Räumen nicht regelbar beziehungsweise zu hoch war“, berichtet Adrian Terhorst, Pressesprecher der Stadt Geldern, auf Nachfrage. Daraufhin habe man direkt die nötigen Ersatzteile bestellt, die bislang aber noch nicht eingetroffen seien. „Der genaue Liefertermin steht aufgrund der aktuellen Marktsituation und der grundsätzlich hohen Nachfrage noch nicht fest“, sagt Terhorst. Bis zur Montage wird die Heizungsanlage nun per Hand geregelt.

Hintergrund ist, dass die Stadt ihre Schulen mit dem sogenannten LoRaWan-Netz ausstattet. Sensoren erfassen Daten wie den CO 2 -Gehalt, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur eines Raumes. So lassen sich nicht nur Missstände lokalisieren, sondern auch Einstellungen wie die Raumtemperatur dezentral steuern. Die LoRaWan-Heizkörperthermostate sind laut Stadt auch wie geplant in den Herbstferien zusammen mit den Stadtwerken Geldern und einer Fachfirma im Friedrich-Spee-Gymnasium eingebaut und in Betrieb genommen worden. Durch die Nutzung dieser Thermostate sei es nun möglich, die Temperatur für vordefinierte Räume, Etagen oder gesamte Gebäude zentral und automatisch zu regeln, wodurch sich der Energieverbrauch und die Heizkosten auf Dauer reduzieren lassen.