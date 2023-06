Feier der Kapellener Schützen Kirmes im Dorf an der Fleuth

Kapellen · Am dritten Juniwochenende wird in Kapellen Schützenfest gefeiert. Los geht es mit einer 80er/90er-Jahre-Party. Das Verbrennen der Kirmespuppe am Montagabend markiert das Ende.

07.06.2023, 14:30 Uhr

Der aktuelle Thron – Minister Dominik Wolters, König Olaf Neuhausmann und Minister Franz Dahmen (v.l.) – freut sich auf den Königsgalaball. Foto: Georg Dahlhaus

Nach dem gut besuchten Vogelschießen haben die Kapellener in kürzester Zeit ihr Kirmesprogramm auf die Beine gestellt. Am Freitag, 16. Juni, startet sie mit einer 80er/90er-Jahre-Party. Das DJ-Duo Lullu und Alf legt passend zur Zeit Musik auf. Die Veranstaltung soll einerseits Feierlaune verbreiten und zum Tanzen animieren, andererseits soll die Veranstaltung gewinnbringend für die Bürgerstiftung sein. Dazu wird eine Spende von fünf Euro erhoben, im Gegenzug gibt es für die Gäste ein Freigetränk. Am Samstag, 17. Juni, wird das Schützenfest gefeiert. Im Mittelpunkt stehen der Thron um das Königspaar Olaf und Andrea Neuhausmann. Die Ministerpaare Dominik und Bärbel Wolters sowie Franz und Andrea Dahmen komplettieren den Thron. Auch das Kinderschützenpaar mit König Felix Beurskens und Königin Joline Büssers sind mit von der Partie. Weitere Silberträgerin ist Neele Röttges als Schülerprinzessin. Bevor der Umzug aller Vereine gegen 17 Uhr startet, gibt es eine Parade und ein Fahnenschwenken vor der Residenz an der Gartenstaße. Zum Schluss zieht der Festzug am Schützenthron vorbei (gegenüber dem Drei-Kronen-Hof). Nach Einzug ins Festzelt wird Andrea Dahmen als Ortsbürgermeisterin die Kirmes offiziell eröffnen. Höhepunkt des Tages wird ab 20 Uhr der Königsgalaball sein. Um das Festzelt herum wird in kompakter Form ein Kirmesmarkt aufgebaut, wo insbesondere am Kirmessonntag die kleinen Kirmesgänger beim Kinderschminken und auf der Hüpfburg zum Zuge kommen. Mit Karussell, Mandelwagen und Zuckerwatte, Imbiss und Pfeilwerfen startet das Kirmestreiben schon am Samstagnachmittag. Am Kirmessonntag, 18. Juni, lädt traditionell der Musikverein Concordia Kapellen ein. Nach der Familienmesse um 10.30 Uhr startet vor dem Festzelt ab 11.30 Uhr das Kirmestreiben. Der musikalische Dämmerschoppen beginnt gegen 13 Uhr. Das Ende der Kapellener Kirmes läutet am Montag, 19. Juni, ab 15 Uhr der traditionelle Kirmeskaffee ein. Für fünf Euro gibt es Unterhaltung, ein Stück Kuchen und Kaffee satt. Die Stimmungskanone Hilla Heien aus Kehrum wird das Publikum mit Anekdoten, Büttenredenausschnitten und Liedern begeistern. Neu im Programm ist das Bingospiel. Zu gewinnen gibt es kleine, attraktive Preise. Nach der Blumenversteigerung klingt bei Einbruch der Dunkelheit mit dem Verbrennen der Kirmespuppe die Kirmes aus.

