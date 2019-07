Musiknacht in Straelen : Neun Bühnen in der Blumenstadt

Straelen „Straelen live“ heißt es wieder am 31. August. Eine Samstagnacht lang präsentiert der Verkehrsverein Musiker und Sänger hautnah. Diesmal sind 18 Bands in neun Lokalen dabei. Die Eintrittskarten sind schon erhältlich.

Musikalische Vielfalt und gute Stimmung – das sind die Trümpfe, mit denen „Straelen live“ beim Publikum punkten kann. Die Veranstaltung des Straelener Verkehrsvereins erlebt in diesem Jahr bereits ihre 15. Auflage. Am Samstag, 31. August, steigt wieder die lange Musiknacht im Zentrum der Blumenstadt.

Dann ist, bei hoffentlich schönem Wetter, wieder „Stage-Hopping“ angesagt. Der Verkehrsverein hat diesmal 18 Bands in neun Lokalen gebucht. Dabei werden viele Musikrichtungen abgedeckt: Von Blues und Balladen über Folk und Indie-Rock bis zu Klassikern aus Rock und Pop ist alles dabei. In jedem der neun Lokale treten zwei Formationen auf, die sich mit ihren Gigs abwechseln.

So zeigten sich im vorigen Jahr Nachtschwärmer unter anderem aus Geldern und Kevelaer begeistert. Und zwei 19 und 16 Jahre alte Straelenerinnen ließen vor einem Jahr sogar eine Millionenstadt am Rhein abblitzen: „Wir wollten feiern und eigentlich nach Köln fahren“, erzählten sie. Der elterliche Rat, es doch mal mit „Straelen live“ zu versuchen, erwies sich dann aber als gut.

Jetzt also „Straelen live“ Nummer 15. Wer die Ouvertüre genießen will, sollte schon um 18 Uhr auf dem Marktplatz sein. Dort gibt es unter freiem Himmel einen Live-Act, der rund zwei Stunden dauert. Und zum Start der Konzerte in einem der Gaststätten und Einrichtungen kann man dann immer noch pünktlich sein, denn die Wege sind äußerst kurz und im gemütlichen Bummeln zu schaffen.

Die größte Bühne steht im Jugendzentrum „JuSt“ an der Marienstraße. Dort spielen die Bands Second Edition und ABC. Die einen Rock-Klassiker von den 70ern bis etwa 2010, die anderen Blues und Soul. Im „Franzuesenhoek“ stehen Emil Backes in eher ungewöhnlicher Besetzung und Tres Hombres auf der Bühne. Im „K 5“ ist alles bereit für die Twangmonkeys mit ihrem Garage-Rock und Lärmeffekt, deren erste Single den Titel „Gabriela Sabatini“ trug. Im „Markt 3“ werden die Musiker von Tight Max und Next Live zu Instrumenten und Mikrofonen greifen. In der „Pfanne“ sind Zweipunkt und Tr’endless Vibes mit vorwiegend sanften Klängen auf akustischen Instrumenten zu hören. Im „Straelemann“ sind das Barn Dance Duo und Paddy’s Fancy dabei und werden vor allem Fans irischer Folkmusik ansprechen.